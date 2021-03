Erik Orsenna surpris de plaire à Sophie Davant : ces beaux mots d'amour sur l'animatrice

Erik Orsenna et Sophie Davant en couple, qui l'eût cru ? Pas l'écrivain, en tout cas ! En 2012, la célèbre animatrice aux commandes d'Affaire conclue sur France 2 s'est séparée de son ex-mari le journaliste et animateur Pierre Sled et a craqué pour un autre nom connu. En effet, pendant un an et demi, Sophie Davant et Erik Orsenna ont vécu une belle histoire d'amour. Et l'homme de lettres a été très surpris de plaire à la belle blonde...

En mars 2012, Erik Orsenna officialisait son couple avec Sophie Davant au micro de RMC. "Je suis divorcé mais amoureux, confiait l'académicien. Si on m'avait dit un jour qu'une femme aussi belle que Sophie Davant me trou­ve­rait à son goût... Alors là je suis tombé des nues et je conti­nue de tomber des nues. J'ai confiance mais j'ai quand même les jetons, parce qu'elle est trop belle. C'est normal. On a peur. Quand on est amou­reux, si on n'a pas peur, c'est qu'on est infré­quen­table." Une jolie déclaration d'amour à sa douce de l'époque.

De son côté, l'animatrice et mère de deux enfants avait répondu à ces mots touchants en mai 2012, lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours. "Je ne me sens ni trop belle ni trop jeune pour lui, estimait-elle. Ce qu'on partage nous est propre. Les histoires d'amour sont fragiles. Il faut les proté­ger." Finalement, les amoureux n'ont pas réussi à la protéger cette histoire puisqu'ils se sont séparés en septembre 2013.

Sophie Davant et Erik Orsenna séparés, mais en bons termes... ou presque

Une rupture amoureuse n'entraîne pas toujours une rupture totale. Sophie Davant et Erik Orsenna sont restés amis après leur séparation. En 2016, sur le plateau de Salut les terriens !, l'écrivain de 74 ans témoignait toute son affection à son ex-compagne. "Elle est très jolie, adorable et c'est une amie magnifique", lâchait-il. Mais alors qu'Erik Orsenna semblait complètement épris de Sophie Davant, cette dernière avait laissé entendre que la décision de rompre venait de lui. "Votre écrivain vous a quittée ? Ah, moi aussi...", balançait-elle en 2017 dans Affaire conclue face à une femme également séparée d'un auteur.

Aujourd'hui, chacun fait sa vie de son côté. Erik Orsenna a retrouvé l'amour auprès... d'une ex-compagne ! En 2016, M, le magazine du Monde, racontait que l'écrivain a été marié trois fois, et que c'est avec l'un de ces amours qu'il était retourné. Sophie Davant, très discrète sur sa vie privée, laisse planer le doute sur sa situation amoureuse.