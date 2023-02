Estelle Lefébure pose avec son fils Giuliano : rare photo pour des vacances au ski en famille !

Estelle Lefébure est une maman épanouie. En effet, l'ancien top model est à la tête d'une famille de trois enfants : ses deux grandes filles Ilona et Emma Smet qu'elle a eues avec David Hallyday et le petit dernier, Giuliano. Le jeune garçon a célébré ses 12 an, le 29 novembre dernier. Et une chose est sûre, lil peut compter sur sa mère pour être toujours à ses côtés. Ce dimanche 26 février, le mannequin a dévoilé une photo touchante en story Instagram.

Estelle Lefébure profite d'un moment de complicité avec son fils

On peut en effet y voir mère et fils, lunettes de ski sur le nez, casques et vestes chaudes, en train de profiter de la poudreuse. Giuliano, fruit de ses amours passées avec Pascal Ramette, peut ainsi profiter de cette journée sportive aux côtés de sa maman. Comme souvent, Estelle Lefébure, qui est aussi grand-mère suite à la naissance du premier enfant de sa fille Ilona, a préféré dissimuler le visage de Giuliano lors de ses vacances au ski qui sont pour le moins physiques.