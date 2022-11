Estelle Lefébure si fière de son fils Giuliano "qui grandit si vite" : photos au fil du temps pour ses 12 ans

Estelle Lefébure a certes fait couler beaucoup d'encre pour son couple avec David Hallyday, avec qui elle est devenue maman de deux adorables filles : Ilona et Emma, en 1997 et 2001. Elle reste d'ailleurs très proche de son ex-mari pour le bien de leurs enfants, mais pas que. Mais elle a également refait sa vie - après sa séparation avec le célèbre chanteur- avec l'homme d'affaires Pascal Ramette, dont elle est séparée depuis 2014. Ensemble, ils sont devenus parents en 2010 d'un petit garçon prénommé Giuliano.

L'année dernière, dans une interview avec Paris Match, l'héroïne de la pièce de théâtre Les Grandes ambitions (avec M. Pokora et Philippe Lellouche) se confiait d'ailleurs sur son petit dernier, en évoquant son tempérament : "C'est un grand sensible. Très attentif aux autres : pour lui, il est important que tout le monde soit bien dans sa tête, bien installé, bien nourri. À 10 ans, c'est étonnant, il veille toujours au bien-être, demande toujours si l'on est 'bien'. Il a l'habitude de m'aider, de mettre la table. Il aime, nous aimons ensemble avoir une belle table, tous les deux."

Un beau garçon qui grandit si vite

Estelle Lefébure continuait ensuite de parler de son benjamin, mais cette fois-ci par le prisme de l'éducation. Elle se félicitait notamment de lui avoir inculqué des valeurs de galanterie et de bienveillance : "C'est un garçon poli. De nos jours, ça devient rare. Il tient la porte... Il offre une fleur, apporte du muguet à la gardienne. Je suis peut-être traditionaliste, mais pour moi, la galanterie s'apprend à ce jeune âge. Je suis parfois suffoqué par la grossièreté de certains messieurs".

Ce mardi 29 novembre 2022 était à nouveau l'occasion pour l'ex-mannequin d'évoquer Giuliano, puisque ce dernier vient de fêter ses 12 ans. "Quelle fierté d'être ta maman. Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Tu es un beau garçon qui grandit si vite avec un coeur si grand. Happy birthday my little boy I love you", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, en légende d'adorables clichés de son garçon lorsqu'il n'était encore qu'un bébé.