Estelle Lefébure vs Miley Cyrus dans leur bain : deux baignoires, deux ambiances

Une photo naturelle, presque prise sur le vif, qui n'a strictement rien à voir avec celle dévoilée par la superbe Estelle Lefébure. Le mannequin français de 53 ans a fait honneur à la marque qui l'accompagne depuis de nombreuses années : Mixa. Cette photo posée en noir et blanc, prise durant une séance photo, la montre presque assoupie dans sa baignoire.

"On aime l'effleurer, la caresser, la toucher, l'embrasser : la peau, porte-parole de nos émotions", écrit Estelle Lefébure en légende, en évoquant ensuite le slogan de la marque de soins pour la peau. Une photo plébiscitée par plus de 6000 fans, dont sa propre fille Ilona Smet et même Monica Bellucci.