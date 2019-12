Estelle Lefébure : En larmes devant Ilona Smet, qui ne l'a "jamais vue comme ça"

Suite à son incroyable voyage réalisé grâce à l'émission Rendez-vous en terre inconnue, Estelle Lefébure (53 ans) a partagé pour la première fois les secrets de cette expérience extraordinaire sur France 2 le 3 décembre 2019. Témoin du changement impressionnant de sa maman après ce séjour dans la tribu Samburu au Kenya, Ilona Smet (24 ans) déclare avoir ressenti un vrai déclic chez sa mère à son retour en France. Après avoir visionné les images du reportage, elle confie : "Je ne l'ai jamais vue comme ça. Je sais de quoi elle est capable mais il y avait juste... un peu comme une lumière avec ces femmes, et c'était très beau à voir. C'est très émouvant, c'est très touchant. En rentrant en France, elle était très bouleversée, très touchée aussi."

Je suis très fière d'elle

Très admirative de sa mère, la fille de David Hallyday déclare : "De voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a parcouru, je suis très fière d'elle." Très émue face aux déclarations touchantes de sa fille, Estelle verse une petite larme en écoutant Ilona parler de sa transformation et lui chuchote tendrement : "Merci... Je t'aime."

Interrogée sur sa métamorphose et ses nouvelles résolutions prises suite à son retour du Kenya, Estelle révèle ne plus voir la vie de la même manière depuis ce périple qu'elle considère comme une vraie expérience initiatique. Après quinze jours sans téléphone, elle déclare par exemple avoir fait un gros tri dans ses réseaux sociaux et n'être plus autant accro à son smartphone. "On s'aperçoit de choses très futiles qui nous polluent.(...) J'ai effacé beaucoup de choses", résume-t-elle. Un voyage bouleversant qui a transformé la maman d'Ilona (24 ans), d'Emma (22 ans) et de Giuliano (9 ans).