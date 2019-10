Emma Smet : Look automnal et crinière XL pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous à l'hippodrome de Longchamp ce dimanche 6 octobre 2019 pour assister à la 98e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Comédiens, figures politiques et de la télévision ont profité de cet événement hippique en plein air.

La jolie Emma Smet, 22 ans, s'est accordé une pause sportive entre deux tournages pour la série Demain nous appartient, dans laquelle elle interprète le personnage de Sofia. La fille cadette de David Hallyday et Estelle Lefébure, elle-même adepte d'équitation, a volontiers pris la pose devant les photographes dans un look automnal. Non loin de là, Fred Testot semblait quant à lui ravi de cette sortie dominicale. Il a ainsi pu croiser l'actrice belge Natacha Régnier, les comédiens Grégory Fitoussi et Raphaël Personnaz, ainsi que l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, également de la partie.

Escorté de sa compagne Claire Francisci, l'humoriste Arnaud Ducret était sur son trente-et-un en costume-cravate. Autre duo de marque, l'animateur Pierre Dhostel était lui aussi accompagné de sa femme la journaliste Carole Bellemare pour ce Prix de l'Arc de Triomphe. Ils ont ainsi pu assister à la victoire de Pierre-Charles Boudot, jeune jockey de 26 ans, avec le cheval français Waldgeist. L'écurie propriétaire de l'animal, Gestüt Ammerland, a donc remporté plus de 2,8 millions d'euros. Cet exploit met ainsi un terme à la domination de l'Italien Lanfranco Dettori, champion lors des éditions en 2017 et 2018 avec sa monture Enable. Tout de même classés seconds, ils ont laissé la troisième place du podium à Cristian Demuro sur Sottsass.