Emma Smet en bikini pour ses 22 ans, Estelle Lefébure sort des photos de famille

Vendredi 13 septembre 2019, Emma Smet fêtait son 22e anniversaire. Un jour tout particulier pour la si jeune actrice du feuilleton de TF1, Demain nous appartient. La sublime comédienne a tenu à marquer le coup, en publiant une photo d'elle en bikini sur son compte Instagram, où elle est suivie par 127 000 admirateurs. "22", écrit-elle simplement en légende.

De quoi susciter une vague de félicitations en espace commentaires, notamment de la part de sa tante adorée, la fascinante Darina Soctti-Vartan. "T'es tellement belle ma Emma ! Joyeux anniversaire mon petit bébé. Tu es belle dedans et à l'extérieur", a-t-elle commenté, dans un message originellement publié en anglais. "Joyeux anniversaire ma belle", a également tenu à écrire Sonia Rolland.

Depuis sa story Instagram, Darina Scotti-Vartan a publié quelques photos d'elle et Emma Smet étant plus jeunes. "Bon anniversaire à ma jumelle, ma meilleure amie. Je t'aime. Tu seras toujours la jumelle que je n'ai jamais eue", a-t-elle tendrement écrit.

Évidemment, sa maman, Estelle Lefébure, ne pouvait résister à l'envie de lui souhaiter un très joyeux anniversaire via un post Instagram. "Depuis 22 ans, tu es entrée dans ma vie. Tu as agrandi mon amour inconditionnel. Tu es une fille remplie d'amour, de sensibilité dont je suis si fière, une soeur en qui on peut avoir confiance , une amie sur qui on peut compter. Vis tes passions, amuses-toi et aie confiance en toi. Je t'aime, joyeux anniversaire ma chérie", a-t-elle écrit en légende, tout en partageant une flopée de photos de famille.