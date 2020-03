Estelle (N'oubliez pas les paroles) : Vive émotion pour le cap des 120 000 euros

Estelle est en passe de rejoindre le club très fermé des maestros de N'oubliez pas les paroles (France 2). En seulement 14 participations, la candidate du quiz musical présenté par Nagui a déjà remporté plus de 100 000 euros. 120 000 très précisément. L'experte des textes à trous a franchi cette barre incroyable le vendredi 27 mars 2020 en faisant un sans faute sur le tube Je n'ai que mon âme de Natasha St-Pier.

Lorsque Estelle a découvert qu'elle venait de faire un sans faute, qui signifiait ainsi qu'elle venait d'empocher 20 000 euros supplémentaire, elle s'est laissée submerger par l'émotion, sous les yeux de sa fille et de sa mère toutes les deux présentes sur le plateau de N'oubliez pas les paroles (ces numéros inédits ont été enregistrés avant la pandémie de coronavirus).

La candidate a alors promis de partager ses 120 000 euros et de faire une bonne action. "Je voudrais faire quelque chose ce soir, a-t-elle déclaré très émue. Dans ma famille, mon frère et ma belle-soeur ont un fils qui a des difficultés et il ont une association... C'est un petit garçon qui s'appelle Lenny, il a une maladie, on ne sait pas trop. Ils ont créé une association qui s'appelle Pas-à-pas avec Lenny et je voudrais faire un don. Il fait beaucoup de crises d'épilepsie et on ne sait jamais comment il va arriver à tenir encore et il y a arrive." Ce témoignage personnel d'Estelle a tout particulièrement touché Nagui, qui a trouvé "très élégant" qu'elle pense aux autres après sa très belle victoire. Estelle a promis de donner 5000 euros à l'association de son frère et sa belle-soeur.

Le 25 mars dernier, la candidate avait évoqué un tout autre projet avec sa cagnotte. "J'aimerais bien que l'on puisse s'offrir avec mes enfants, des cours de musique. Parce que c'était une envie qu'on avait à la rentrée de septembre dernier, au moment de choisir les activités pour les enfants, etc. J'avais envie qu'on ait une activité en commun, tous les trois, avait-elle confié. Léandre veut faire de la batterie, ma fille veut faire des cours de chant, parce qu'elle adore chanter, et moi je voulais faire du piano. Et du coup, je voulais qu'on y aille le même jour pour vivre ensemble ce moment."

Avec 120 000 euros, tout est à présent possible !