Etienne Daho admis aux urgences et "pas encore mort" : il s'explique

Dimanche 15 décembre, Etienne Daho était attendu par ses fans à Anzin, dans le Nord, après avoir donné un concert la veille à Roubaix. Malheureusement, son état de santé s'étant dégradé entre temps, il avait été hospitalisé dans la nuit et rapatrié à Paris. Face à l'inquiétude du public, il a pris la parole.

C'est dans un long message posté sur sa page Facebook, dans la soirée du 16, que le populaire chanteur Etienne Daho a tenu à s'expliquer et à rassurer ses 115 000 abonnés. L'interprète des tubes Week-end à Rome, Tombé pour la France ou encore Le premier jour a commencé par recontextualiser son déplacement en relatant avoir quitté la capitale dans la difficulté avec son équipe à cause du trafic. Un premier show était prévu à Bruxelles et il s'est déroulé à merveille.

C'est par la suite, que les choses se sont compliquées... "Backstage nous retrouvons nos amis. Joie joie joie !!! (...) Je tente d'écourter l'after show, car nous jouons encore demain et après demain, mais c'est très dur de s'arracher. Dehors il fait un froid de bête et j'ai perdu mon écharpe. Des tas de gens m'attendent et je resterais avec plaisir, mais ils sont trop nombreux et vraiment ça caille trop. Je culpabilise de les laisser attendre dans le froid, mais j'ai un genre de gratouille dans la gorge que je ne préfère pas aggraver. Enfin une nuit à l'hôtel et pas dans le bus. Nous filons direct à Lille pour nous écrouler, mais pas de bol, je suis trop excité, je n'arrive pas à redescendre, je dors pas. Fuck !", écrit-il.

Etienne Daho a poursuivi son récit des coulisses de sa virée dans le Nord en racontant qu'une fois arrivé à Roubaix, il a commencé à se sentir vraiment mal. "Le sound check est nickel et laisse augurer d'un beau concert. Je vais dormir une petite heure dans le bus pour être un peu plus frais. Je me prépare, mais je ne me sens bizarrement pas très bien. Je ne suis pas du genre à écouter mes petits bobos. J'occulte et je trace. Nous sommes tous excités de monter sur scène. Le public se lève dès la première chanson et je m'amuse beaucoup. (...) Je sors de scène et mon malaise persiste. Je fonce dans le bus ou je dois voir mes invités, mais (qu'ils me pardonnent) je les expédie car j'ai hâte de me reposer", ajoute-t-il.

Croisant des "chasseurs d'autographes, venus pour Star 90", Etienne Daho essaye alors de s'esquiver car son état de santé se dégrade dangereusement. "Je ne me sens pas bien et prends la décision d'aller aux urgences. (...) Je ne vais pas entrer dans des détails qui ne concernent que moi, mais après une nuit blanche (encore une) et compliquée, je peux rejoindre les musiciens à 10 heures du matin, pourvu que nous puissions rentrer tous ensemble à Paris en tourbus. Je sens que tout le monde a eu peur (sorry) et est soulagé de me revoir. Hélas nos devons prendre la décision d'annuler le concert d'Anzin, qui sera finalement reporté au 26 janvier. (...) Une capitulation quand on n'a pas d'autres solutions. Mais pour mieux revenir", termine-t-il, en rappelant qu'il n'est "pas encore mort".