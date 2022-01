Eugénie Bouchard officialise sa relation avec un charmant sportif

Certaines joueuses de tennis sont parfois plus connues pour leur personnalité ou leur physique que pour leurs performances sur les courts. À l'instar d'Anna Kournikova qui avait fait sensation au début des années 2000, la Canadienne Eugénie Bouchard est vite devenue très populaire alors que sa carrière n'a jamais vraiment décollé. Considérée comme un grand espoir à ses débuts, la sportive de 27 ans ne fait plus grand chose ces dernières années. Malgré tout, elle reste très populaire sur les réseaux sociaux.

Suivie par plus de 2,1 millions d'abonnés sur Instagram, la belle blonde originaire de Montréal vient de faire une belle révélation à ses fans. En effet, sur une récente publication, Eugénie Bouchard a officialisé sa relation avec un sportif très connu aux États-Unis. Sur la photo qu'elle a partagé, on voit la jeune femme toute souriante aux côtés d'un beau et grand brun qui n'est autre que Mason Rudolph, un quarterback star qui joue pour les Steelers de Pittsburgh. Et visiblement la joueuse de tennis est déjà très amoureuse. "Obsédée par toi", écrit-elle en commentaire de la photo.

Une annonce qui a énormément fait réagir les fans de la Québécoise puisqu'ils sont déjà plus de 60 000 à avoir liké sa publication. Mason Rudolph n'a d'ailleurs pas tardé à commenter la photo d'un "Love you" avec deux emojis coeur. De plus, Eugénie était du côté de Pittsburgh pour fêter le nouvelle année, comme elle l'a indiqué en localisation sur sa publication. Les deux amoureux ont donc pu réveillonner ensemble et célébrer une année 2022 qui s'annonce déjà très bien partie de leur côté !