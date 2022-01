Eugenie d'York, jeune maman au naturel : elle dévoile des photos de son fils August pour le Nouvel An

Le 1er janvier 2022, Eugenie d'York a dévoilé de nouveaux clichés inédits de la famille royale britannique. Maman comblée d'un petit garçon prénommé August né en février 2021, la princesse a souhaité partager plusieurs instants de vie précieux avec son époux, Jack Brooksbank.

La jolie brune a notamment pris la pose au naturel et a ainsi dévoilé son intimité avec son mari mais a aussi partagé des photographies du regretté prince Philip, de la reine Elizabeth II et de sa nièce (ou plutôt de ses pieds !) Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, fille de sa soeur Béatrice d'York.

En légende, elle écrit : "Bonne année à tous... Au revoir 2021. Une année qui nous a béni avec notre garçon et a vu notre famille s'agrandir avec de nouvelles naissances, mais aussi une année qui a emporté certaines de nos plus grandes et plus brillantes lumières. Pour toujours dans nos coeurs."