Euro 2022 – Pauline Peyraud-Magnin vit un drame : décès brutal et mystérieux de son ex-compagne de 27 ans

Pauline Peyraud-Magnin vit un Euro des plus compliqués. Alors qu'elle vient de s'envoler pour l'Angleterre, le 5 juillet 2022, avec l'équipe de France de football féminine, la gardienne a vécu un drame juste avant. L'internationale française, qui évolue à la Juventus, a appris le décès de son ancienne compagne Camille, nous apprend ce samedi 16 juillet Le Parisien. Elle a été pacsée à cette dernière il y a deux ans et avait vécu avec elle à Madrid avant de se séparer de celle-ci. Une morte étrange puisque la jeune femme de 27 ans été retrouvée morte dans un appartement de Turin, où vit Pauline Peyraud-Magnin.

Cette disparition brutale fait bien entendu l'objet d'une enquête, rapportent nos confrères, la police italienne va tenter d'en élucider les circonstances. Si la famille de la victime est la première à être bouleversée de cette mort mystérieuse, Pauline Peyraud-Magnin, qui s'était séparée d'elle quelque peu avant l'Euro, en est forcément affectée. La Fédération française a tenu à protéger la joueuse de 30 ans en évitant les sollicitations de la presse. Elle a expliqué qu'elle "ne commentera pas cet épisode qui appartient à la vie privée d'une joueuse". Mais le visage marqué affiché par la gardienne en zone mixte après le match contre la Belgique témoigne de son état.

Soutien indéfectible pendant ce "drame personnel"

Sakina Karchaoui, latérale gauche de l'EDF, qui évolue au Montpellier Hérault Sport Club, a fait savoir que Pauline Peyraud-Magnin pouvait largement compter sur le soutien de son équipe. "Il y a de la solidarité entre nous, ça, c'est sûr et certain. Après, c'est sa vie privée, on ne va pas s'en mêler", a-t-elle fait savoir. La joueuse tricolore l'a dite "impactée". Milieu de terrain, Sandie Toletti est allée dans le même sens. Si elle respecte sa "vie personnelle", la footballeuse précise : "L'équipe, le staff, tout le monde est avec elle." Ce vendredi 15 juillet, la FFF a néanmoins brisé le silence sur cette situation délicate exprimant son soutien à Pauline Peyraud-Magnin : "La FFF et l'ensemble de l'équipe de France féminine soutiennent pleinement Pauline Peyraud-Magnin dans le drame personnel qu'elle traverse actuellement et adresses ses condoléances à la famille endeuillée." Demandant également le respect de la vie privée de la gardienne ainsi que son deuil.