Bixente Lizarazu et sa "tête de vainqueur" : le champion du monde fait preuve de beaucoup d'autodérision !

Bixente Lizarazu est un homme qui aime rire et taquiner et il le montre assez régulièrement. L'ancien champion du monde âgé de 52 ans a parfaitement su prendre le virage vers les réseaux sociaux et que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, il possède de grosses communautés et n'hésite pas à les faire rire quand il le peut. Dernièrement, il s'est trouvé un petit challenge avec la journaliste Anne-Sophie Lapix qui fait beaucoup rire les internautes. À travers une bataille de photos de coucher de soleil, les deux célébrités montrent qu'elles ont de l'humour et de l'autodérision.

Après une brillante carrière de footballeur, Bixente Lizarazu a su parfaitement rebondir et aujourd'hui, il fait partie des commentateurs les plus populaires. Le compagnon de Claire Keim a le privilège de suivre les matchs des équipes de France de football pour TF1 aux côtés de son acolyte de toujours, Grégoire Margotton. Les deux hommes sont très complices et après avoir suivi les derniers matchs des Bleus de Didier Deschamps , ils viennent tout juste d'arriver en Angleterre pour couvrir l'Euro de football féminin qui débute ce soir. Comme toute personne participant professionnellement à un évènement de ce genre, il faut une accréditation pour pouvoir circuler librement dans les enceintes de football.

Arrivée à Manchester. Angleterre Autriche 21 heures. Des têtes de vainqueur...

De ce fait, Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton ont eu le droit à des badges qu'ils devront garder sur eux le temps de la compétition et visiblement les photos choisies ont fait sourire le père de Tximista. "Arrivée à Manchester. Angleterre Autriche 21 heures. Des têtes de vainqueur... Pour vous servir", écrit l'ancien footballeur dans un tweet où il divulgue les deux photos utilisées pour leurs badges.