Bixente Lizarazu : Le clash continue avec Anne-Sophie Lapix, qui en rajoute une couche !

S'il y en a deux qui aiment plus que tout leur région, c'est bien Bixente Lizarazu et Anne-Sophie Lapix ! Tous les deux originaires du Pays basque, ils partagent en commun le fait d'être nés dans la même ville, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), à quelques années d'écart puisque la journaliste à 50 ans et le champion du monde 52 ans. Très proches dans la vie, les deux célébrités aiment bien se taquiner sur les réseaux sociaux et depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à une petite bataille très bon enfant sur Instagram. C'est le compagnon de Claire Keim qui a lancé les hostilités en déclarant que la présentatrice du 20 heures n'était "​​pas douée pour les photos de sunset".

Décidée à prouver le contraire, la femme d'Arthur Sadoun a choisi de relever le petit défi de Bixente Lizarazu et depuis quelques temps, les deux amis s'envoient des photos de coucher de soleil depuis leur région natale où ils aiment se ressourcer. Après une petite période d'accalmie, Anne-Sophie Lapix a décidé de reprendre le petit challenge plein d'humour entre eux. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par 43 000 abonnés, elle a publié deux belles photos de coucher de soleil il y a deux jours de cela et elle n'a pas oublié de le signifier à l'ancien footballeur. "Coucou Bixente Lizarazu ! Tu dors ?", lance-t-elle.

Le père de Tximista et Uhaina n'a pas tardé à réagir à cette petite provocation et visiblement, il n'est pas en état physique de répondre à cette attaque par réseau social interposé. "Je ne peux pas utiliser mon bras", explique-t-il sans donner plus de précision. Il n'en fallait pas plus pour qu'Anne-Sophie Lapix lui envoie une réponse particulièrement salée ! "Je croyais que tu les prenais avec les pieds jusque là", rétorque la journaliste.