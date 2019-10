Eva Longoria : Au naturel, elle pose complice avec Harper Beckham

Après plusieurs jours à Paris, dans le cadre de la Fashion Week et du défilé L'Oréal, Eva Longoria (44 ans) a pris la direction de Londres. L'actrice a rendu visite à son amie Victoria Beckham (45 ans) et a notamment passé un peu de temps avec la fille de cette dernière, Harper. Un moment immortalisé en photo.

Sur le compte Instagram de l'ancienne star des Spice Girls, lundi 30 septembre 2019, on a pu découvrir une photo d'Eva Longoria, prenant la pose au naturel sans aucun maquillage, avec le coiffeur Ken Paves et la petite Harper Beckham (8 ans). "Quand tata Eva et tonton Ken font une visite surprise !!! #HarperSeven vous aime tellement !!! X des bisous et bienvenue à Londres. VB", a écrit l'épouse de David Beckham en légende. Harper s'entend à merveille avec l'ex-star de la série Desperate Housewives ainsi qu'avec son fils, le petit Santiago (1 an).

Peu après, Eva prenait la pose avec Victoria et avait fait grand plaisir à son amie en portant une de ses créations : une robe à motif python d'un goût discutable. Les deux femmes participaient à la soirée organisée pour le 275e anniversaire de la maison de vente aux enchères Sotheby's dans la boutique londonienne de Victoria Beckham, sur Dover Street. Une soirée au cours de laquelle était notamment mis en avant le travail du regretté Andy Warhol. C'est l'ancienne chanteuse devenue styliste qui était aux commandes de cette soirée.