Victoria Beckham : Le cadeau magique de David pour Harper

David Beckham est décidément un homme plein de ressources. On le savait beau, on le savait fort et musclé, mais nous ignorions encore son talent pour construire des châteaux... en Lego ! Papa poule avec ses quatre enfants (Romeo, 17 ans, Brooklyn, 20 ans, Cruz, 14 ans, et Harper, 8 ans), l'ancien footballeur s'est lancé dans un chantier de taille pour sa fille adorée : construire le fameux château d'Harry Potter. Très admirative de son mari, Victoria Beckham a partagé toutes les étapes de cette gigantesque construction via son compte Instagram.

Un travail de longue haleine puisque selon le magazine Hello, presque un mois a été nécessaire au somptueux David pour terminer cette réalisation composée de plus de 6000 pièces de Lego. Sur la première image, on peut apercevoir le méticuleux papa face aux pièces du futur château de Dumbledore. Sa femme, amusée, écrit : "C'est pour les enfants de huit ans, cela ne devrait donc pas prendre trop de temps, si ?"