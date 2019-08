Eva Longoria balance sur deux stars, ivres à son mariage !

Invitée jeudi 8 août 2019 de l'émission Watch What Happens Live With Andy Cohen, pour faire la promotion du film Dora et la Cité perdue, la sympathique et populaire actrice américaine Eva Longoria a répondu à quelques questions embarrassantes dont une sur son mariage...

Jouant à un jeu de l'animateur qui consistait à répondre à des questions honteuses, Eva Longoria a été questionnée sur son mariage survenu en 2016 au Mexique. Devant déclarer qui était la personne la plus "ivre" lors de la soirée, l'ex-star de la série culte Desperate Housewives a hésité... "C'était une compétition entre Ricky Martin et Victoria Beckham !", a-t-elle lâché. Le chanteur et la créatrice de mode - qui avait d'ailleurs réalisé la robe de mariage d'Eva Longoria - sont des amis de longue date de la star de 44 ans. Sur des photos postées sur Instagram par les deux invités, on avait d'ailleurs pu constater que la soirée avait été bien arrosée...

Egalement invité à la soirée, l'ancien acteur devenu animateur Mario Lopez avait déjà laissé entendre en interview que l'ancienne membre des Spice Girls avait bien aimé faire la fête... "Les Beckham forment un couple tellement cool ! Victoria, je l'adore. On a bu de la tequila ensemble, elle a vraiment les pieds sur terre et elle est adorable", disait-il à Hello.