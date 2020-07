Eva Longoria et Karine Ferri, sublimes en maillots, craquent pour la même marque

Eva Longoria, maman depuis deux ans

Eva Longoria a bien besoin de repos. Le confinement, elle l'a passé dans les règles de l'art, en famille à Los Angeles. Privée de nombreux événements - dont le Festival de Cannes qu'elle adore, qui a été annulé à cause de ce satané coronavirus -, elle a profité de cette parenthèse pour regarder son fils grandir auprès de son époux José Bastón. Le 19 juin 2020, Santiago a d'ailleurs soufflé sa deuxième bougie. "Mon beau bébé a 2 ans aujourd'hui, se réjouissait-elle. C'est passé tellement vite ! Mon petit ange, mon beau garçon, que dieu te bénisse maintenant et pour toujours ! J'ai tant de chance d'être ta maman et je ferai toujours de mon mieux pour toi, pour que ton futur soit assuré."

Comme le temps file

La comédienne de 45 ans a fait bon usage de son temps libre. Outre les moments tendresse passés avec Santiago, elle s'est exercé sans relâche - la preuve en image avec ce corps d'une perfection absolue - et a bronzé dans son jardin. Et puisque le confinement ne l'empêche pas de rester une égérie, elle a fait la promotion des produits L'Oréal avec les moyens du bord en se filmant, sur la pelouse, en train de recouvrir ses racines grises. Mais que voulez-vous ? Il fallait bien financer l'anniversaire de son petit !