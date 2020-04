Eva Longoria dévoile ses cheveux gris et une astuce pour les cacher

Le coronavirus et le confinement privent les stars de sortie ! Elles communiquent avec leurs fans et le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Eva Longoria y a dévoilé ses cheveux gris et elle a révélé son astuce pour colorer ses racines.

Bronzer dans un jardin de rêve comme Kylie Jenner, apprendre une nouvelle compétence comme le mari d'Alicia Keys ou relever des challenges à la Halle Berry : les célébrités confinées s'occupent comme elles peuvent ! Eva Longoria, elle, réalise des vidéos tutoriel de beauté. L'ex-héroïne de la série Desperate Housewives en a publié une nouvelle ce mardi 21 avril 2020.

Eva montre à ses près de 8 millions de followers comment utiliser le Magic Retouch de L'Oréal Paris, dont elle est l'égérie. Grâce à cette coloration en spray, la jolie brune masque ses racines grises.