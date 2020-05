Eva Longoria partage un douloureux souvenir avec son fils, pendant Cannes

Jeudi 14 mai 2020, l'actrice Eva Longoria était d'humeur nostalgique. Sur son compte Instagram suivi par 7,8 millions de fans, l'ancienne star de Desperate Housewives a partagé une photo d'elle sur un lit d'hôpital. Un douloureux souvenir mêlant Festival de Cannes et fête des Mères...

"Il y a un an, j'atterrissais à Cannes pour le Festival et je devais subir en urgence une appendicectomie ! C'était alors ma première fête des Mères [pour les Américains, la date n'est pas la même qu'en France, NDLR] et je l'ai passée à l'hôpital avec mon fils. #souvenirs #festivaldecannes", a écrit Eva Longoria en légende d'une photo la représentant allongée sur un lit avec son fils Santiago - né en juin 2018 - dans les bras. L'actrice de 45 ans n'avait jamais confirmé les informations parues à l'époque dans Closer qui révélait son hospitalisation après de fortes douleurs dans l'abdomen, peu après avoir été installée dans sa suite du chic hôtel Martinez.

Cette année, Eva Longoria ne pourra pas se rendre cette année au Festival de Cannes, annulé à cause de la pandémie de coronavirus après des semaines de suspens, elle qui est une fidèle entre les fidèles. Depuis plus de dix ans, l'ancienne épouse de Tony Parker y illumine le tapis rouge en sa qualité d'égérie L'Oréal. Elle profite aussi généralement de sa venue en France en mai pour se rendre à deux événements qui lui tiennent à coeur : les dîners caritatifs de la Global Gift Foundation à Paris et à Cannes.

Actuellement confinée chez elle à Los Angeles, Eva Longoria ne s'ennuie pas pour autant. Sur Instagram, elle partage son quotidien avec ses nombreux fans et a ainsi montré qu'elle poursuivait avec acharnement ses efforts pour garder la ligne. D'instances séances de sport qui lui avaient rapidement permis de perdre ses kilos de grossesse après la naissance du craquant Santiago.