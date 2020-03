Eve Angeli enceinte à 39 ans ? "Ça me pose un cas de conscience" (EXCLU)

Entre l'art et l'amour, elle a toutes les cartes en main pour être heureuse. Mais il y a peu, Eve Angeli nous confiant son joli rêve de devenir maman. Ce projet, elle a pourtant choisi de le reporter, elle qui reste enfermée à la maison avec chien et mari en raison de la pandémie du Covid-19. "Honnêtement, ça me pose un cas de conscience, explique-t-elle à Purepeople. Être mère, c'est toujours dans mes envies, mais les femmes enceintes ont plus de risques, comme les diabétiques, par rapport au coronavirus. Ce n'est pas anodin d'être enceinte en période de confinement. Et puis je me demande ce que c'est que cet environnement pour un bébé. On met un enfant au monde, on ne peut pas sortir pour le promener."

Je ne suis pas enceinte et je me dis que ce n'est pas la période idéale

Mariée depuis le mois de mai 2019, Eve Angeli avait décidé de prendre un peu de recul, vis-à-vis de la sphère médiatique, pour tenter de fonder une famille. Mais le bébé, ce sera pour plus tard ! "J'ai vu beaucoup de blagues circuler, comme quoi il y aurait beaucoup de naissances dans neuf mois et beaucoup de divorces dans deux semaines, poursuit-elle. Moi, je ne suis pas enceinte et je me dis que ce n'est pas la période idéale. Je n'arrête pas totalement d'essayer, mais je suis moins obsessionnelle là-dessus. Et on ne sait jamais. Il paraît que c'est quand on y pense le moins que ça arrive..." Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une bonne surprise.