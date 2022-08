Eve Angeli traumatisée par son augmentation mammaire : pourquoi elle regrette la chirurgie...

La chirurgie esthétique ? Très peu pour elle ! Eve Angeli, qui fête ses 42 ans dans quelques jours, ne semble pas prête à céder aux sirènes des bistouris, même pour lutter contre le sablier. Il faut dire que la chanteuse, interprète de l'iconique titre Avant de partir, a déjà tenté l'expérience et qu'elle en est ressortie toute traumatisée. Cette mésaventure date d'une autre époque, quand l'artiste avait eu envie de changement, ressentant le besoin de casser cette image de fille trop sage qui l'avait fait connaître.

"J'ai certes subi une intervention chirurgicale pour ma poitrine, mais je le regrette. C'était très douloureux, rappelle-t-elle dans les colonnes de France Dimanche. Je n'ai pas du tout envie de faire de lifting. Après tout, le plus important, c'est d'être en bonne santé ! Je fais beaucoup de sport, je pèse 52 kg pour 1,69 m et je mange sainement. Les rides apparaissent, mais on a aujourd'hui les moyens de les atténuer, de s'entretenir. Mon image reste importante, mais même si je n'étais pas connue, je n'aimerais juste pas me voir avec des kilos en trop." Coloration naturelle, chic jusqu'au bout des ongles, franc-parler... Eve Angeli regretterait presque certains looks adoptés dans sa jeunesse !

Je pense que j'avais besoin de ça, par rébellion totale

En avril dernier, alors qu'elle évoquait son envie d'enfants et le temps qui passe de manière inexorable auprès de Purepeople, Eve Angeli avait effectivement avoué qu'il lui arrivait parfois de grimacer face à des images d'archives. "Me voir il y a vingt et un ans et me voir aujourd'hui, c'est une horreur, assurait-elle. J'étais très exubérante, très provocatrice, pas très naturelle. Je me dis : 'Woaw, c'était moi ?'. Je me demande surtout pourquoi j'ai adopté ce blond platine ! Aujourd'hui j'en ai marre de m'abîmer les cheveux, d'être surfaite. A l'époque, je pense que j'avais besoin de ça, je voulais m'affirmer. Par rébellion totale, je me suis dit que je serais blonde, que j'aurais la poitrine refaite. J'avais envie d'être une autre. Tuer l'ancienne Eve pour être à l'opposé..."