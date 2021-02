Evelyne Dhéliat, à 72 ans sa silhouette impressionne : "J'ai la chance d'avoir une bonne nature"

Voilà bientôt 30 ans que Evelyne Dhéliat parle de la pluie et du beau temps sur nos antennes. D'abord présentatrice météo sur TF1, elle a réussi à diriger le service météo de LCI à compter de 2009. Et, malgré une absence de plusieurs mois à la suite d'une opération chirurgicale, Evelyne Dhéliat n'a jamais quitté le coeur des Français. Cette popularité aurait même pu lui permettre de passer à l'animation, notamment pour l'émission Danse avec les stars. Opportunité qu'elle a décliné, préférant se consacrer à ce qu'elle sait faire de mieux.

"Je suis très heureuse dans ce que je fais et je n'ai pas prévu de quitter l'antenne", a-t-elle assuré lors d'une interview pour Télé Poche. Il faut dire qu'Evelyne Dhéliat n'a plus à rien à prouver et compte une communauté toujours plus fidèle. Et qui plus est très admirative de son allure très soignée. D'après nos confrères, les compliments ne manquent jamais à son sujet, à tel point qu'elle est considérée comme une personnalité très "glamour". "À mon âge ?", s'en étonne-t-elle. Et pourtant, à 72 ans, Evelyne Dhéliat continue en effet de mettre un point d'honneur à être bien apprêtée. "C'est très important de soigner mes tenues. D'abord par respect vis-à-vis du téléspectateur : être bien habillée, sans fanfreluches, c'est la base. Mais c'est aussi pour moi. Je pense qu'on est toutes pareilles : quand on n'est pas à l'aise dans un vêtement, on n'est pas à l'aise dans sa peau", a-t-elle confié.

Une silhouette de rêve à 72 ans

Difficile à croire ceci-dit qu'Evelyne Dhéliat puisse être complexée, elle qui admet avoir "la chance d'avoir une bonne nature". De quoi faire des jalouses. "Mes copines ont tendance à croire que je fais de la gym tous les jours pour garder la ligne. Elles déchantent quand elles me voient prendre deux desserts à la cantine ! La vérité, c'est que j'évite les ascenseurs quand il y a un escalier", a-t-elle expliqué.

Évelyne Dhéliat a donc encore tous les atouts en poche pour continuer à exercer son métier qu'elle aime tant. Après quoi, elle pourra compter sur ses petits-enfants pour prendre la relève, et non sur sa fille unique Olivia. "Il est possible que ça ait sauté une génération. Mes petits-fils sont très intéressés par mon métier. Ils se sont familiarisés avec le fond vert et les coulisses. Il y en a un qui est plus intéressé par le graphisme, l'autre par le studio."

L'interview d'Évelyne Dhéliat est à retrouver dans le dernier numéro de Télé Poche paru le 22 février 2021