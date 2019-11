Évelyne Dhéliat : Pourquoi elle a choisi de lever le voile sur son cancer

On ne présente plus Évelyne Dhéliat. Depuis près de trente ans, elle est une figure incontournable de TF1 au service météo. C'est même la Miss Météo préférée des Français selon les sondages. Dans ces circonstances, rien d'étonnant à ce que ces derniers s'inquiètent lorsque la blonde de 71 ans se heurte à des drames comme la mort de son mari Philippe. Une période éprouvante qui l'avait contrainte à quitter l'antenne un moment. Mais Évelyne Dhéliat n'est pas du genre à se laisser abattre comme elle l'avait déjà prouvé à l'époque de son cancer.

Souvenez-vous en septembre 2012, la grande copine de Catherine Laborde se faisait opérer, mais rassurait son public via un communiqué posté sur le site de TF1. "Comme cela arrive à des milliers de femmes, j'ai subi une intervention chirurgicale au printemps qui m'a imposé du repos et un traitement, actuellement encore en cours, supervisé par une équipe médicale formidable", indiquait-elle sans préciser le mal dont elle souffrait.

Quelques mois plus tard, Évelyne Dhéliat était de retour pour faire la pluie et le beau temps sur la Une et assurait dans la foulée "péter le feu". Une heureuse nouvelle pour ses nombreux admirateurs. Depuis cette période, elle ne s'est jamais épanchée plus que ça sur sa maladie. Mais alors qu'elle est à l'honneur dans le prochain numéro de Télé Loisirs, elle a accepté d'expliquer la raison qui l'a poussée à en parler. "Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'en parler et que ça allait peut-être passer inaperçu. On m'a opérée et j'ai eu des traitements lourds. Les gens ont commencé à demander pourquoi je n'étais pas là. J'ai alors décidé de le dire", se souvient-elle.

Et de poursuivre : "Je suis revenue, j'avais une perruque. C'était compliqué pour moi de vivre tout cela. C'est après que je me suis aperçue que c'était important pour beaucoup de femmes." Et en effet, elle révèle que de nombreuses femmes se sont reconnues en elle et n'ont pas manqué de lui faire savoir. "On m'a souvent dit dans la rue : 'Vous m'avez aidée.' C'était très fort. C'est vrai que ça donne de l'espoir. Encore la semaine dernière, une femme m'a arrêtée au marché et m'a dit : 'J'ai eu la même chose que vous, ça m'a fait du bien de vous voir retravailler.'" Même par temps gris, Évelyne Dhéliat sait toujours égayer les journées !

Une interview à retrouver en intégralité dans le prochain numéro de Télé Loisirs, en kiosques dès lundi 18 novembre prochain.