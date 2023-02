Évelyne Dhéliat charriée par une star du JT : elle partage une savoureuse anecdote

Elle est l'un des visages emblématiques de TF1. Depuis trente ans, Évelyne Dhéliat présente la météo de TF1. Sa bonne humeur et son professionnalisme sont toujours autant apprécié du public. En revanche, il y a un domaine dans lequel elle n'excelle pas. Et cela lui a valu de gentilles moqueries d'un ancien présentateur du JT de 13h de la première chaîne.

C'est en 1991 qu'Évelyne Dhéliat a présenté sa première météo. Ainsi, elle a eu l'occasion de collaborer avec des présentateurs, parmi lesquels le regretté Jean-Pierre Pernaut. Interrogée par Gala (édition du 2 février 2023), la divine blonde de 74 ans a partagé un amusant souvenir. Nos confrères ont souhaité savoir quel don elle aimerait avoir. "Chanter juste", a donc répondu la star de TF1.

Bon maintenant Évelyne, va chanter les amis !

Si elle a eu l'honneur de rejoindre Julien Doré sur scène à Bercy lors de l'un de ses concerts, elle a vite précisé que ce soir-là, elle n'a pas donné de la voix. Et heureusement pour le public visiblement car elle l'assure, elle chante mal. "On m'a proposé souvent de faire Danse avec les stars, mais jamais The Voice. Mais je chante hyper faux, on riait souvent avec le regretté Jean-Pierre Pernaut quand il disait, à la fin d'un repas par exemple, 'bon maintenant Évelyne, va chanter les amis !' et c'était la rigolade", a-t-elle confié à Gala. Un doux souvenir de son confrère dont elle était proche.

Évelyne Dhéliat a ensuite révélé son secret inavouable. "J'ai gardé dans un tiroir chez moi tous les pin's de TF1. C'est rigolo car un jour, en faisant du rangement, ils se sont mis à parler, c'était la mode des pin's qui parlaient. Ils sont collectors", a-t-elle déclaré.

Lors de l'annonce de la mort de l'époux de Nathalie Marquay en mars dernier, Évelyne Dhéliat avait pris la parole sur les ondes de RTL, afin de faire part de sa tristesse. "La nouvelle est arrivée, brutale, soudaine. Jean-Pierre, c'était quarante ans de vie professionnelle et puis aussi d'une énorme amitié, a-t-elle rappelé. On a toujours travaillé ensemble. On a des tas de souvenirs à l'antenne [...) Déjà depuis quelques jours c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour toute la rédaction", déclarait-elle. Bientôt un an après son décès, Jean-Pierre Pernaut est toujours dans son esprit, ainsi que celui de ses proches et du public.