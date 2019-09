Évelyne Dhéliat : Pourquoi elle ne porte plus de robes sur TF1

Évelyne Dhéliat, c'est un peu la Cristina Cordula de la météo. Chaque jour, l'animatrice de TF1 offre aux téléspectateurs un véritable défilé de robes. Bouffantes, moulantes, à motifs ou plus classiques, la présentatrice météo préférée des Français enchaîne les pièces et les créations. Mais depuis quelques jours, les fans ont remarqué un détail inhabituel et s'interrogent... En effet, la veuve de Philippe Maraninchi a délaissé ses habituelles robes pour préférer le pantalon, bien plus classique. Un mystère "insoutenable" qu'a enfin élucidé le magazine France Dimanche.

En réalité, la mère d'Olivia Dhéliat aurait fait une grosse chute le 5 septembre 2019. Invitée à la soirée anniversaire de la chaîne LCI, Évelyne était entourée d'autres personnalités emblématiques du petit écran comme Nikos Aliagas, Harry Roselmack, Laurence Ferrari, Frédéric Lopez, David Pujadas ou encore Laurent Delahousse. Sûrement emportée par l'euphorie de la fête, la présentatrice aurait fait une chute dans les escaliers. Elle aurait ensuite ressenti une vive douleur au niveau du genou et cette blessure serait tellement douloureuse qu'elle ne se serait même pas rendue à la conférence de presse annuelle de TF1 quelques jours plus tard, le 9 septembre.

Voilà donc pourquoi l'auteure du livre C'est bon pour la planète porte des pantalons depuis quelques jours... Ils sont justes utiles pour camoufler son genou blessé. Madame Dhéliat souhaite sûrement ainsi épargner à ses chers téléspectateurs la vue d'un bobo pas forcément très joli. Une grande dame qui fait attention aux moindres détails !

Interrogé par Télé 2 Semaines, Patrick Thuillier, le directeur général adjoint du pôle information de TF1, a évoqué l'avenir d'Évelyne Dhéliat au sein de la chaîne. Personnalité emblématique de la chaîne, il affirme vouloir garder l'animatrice de 71 ans "le plus longtemps possible" et a annoncé : "Nous projetons même avec Évelyne le développement d'une plateforme de météo et de services."