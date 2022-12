Fabien Pelous (XV de France) : Son fils Louis, 19 ans, est son sosie, sa carrure a de quoi impressionner

Mâchoire carré, épaules larges, forte musculature...La ressemblance avec son père est frappante. Mais, au-delà ce cette similitude physique, il semble également ses traces en pratiquant à son tour le rugby. En avril 2017, il était interrogé par Le Parisien sur les conseils qu'il pouvait éventuellement recevoir de la part de son père, estimant alors que ce dernier manquait parfois de délicatesse à son égard.

J'aimerais un peu plus d'affection

"Il est très sec sur mon enseignement rugbystique. Il ne fait pas dans l'affectif. Il recherche toujours l'excellence mais, parfois, j'aimerais un peu plus d'affection", soulignait-il. "Je l'ai encouragé à tester plusieurs sports", avançait quant à lui Fabien Pelous, également présent lors de cet entretien. Louis est/ a été formé au Stade Toulousain, ce qui évidemment très symbolique pour son papa puisqu'il est non seulement originaire de la région et de la ville, mais aussi et surtout parce qu'il a marqué ce club de son empreinte.

Avec cette équipe, il a été triple champion de France en 1999, 2001 et 2008, mais également vainqueur de la Coupe d'Europe de rugby à XV en 2003 et 2005. Fabien Pelous, c'est aussi une grande carrière internationale, avec le XV de France. Jusqu'en juin 2014, il détenait le record du nombre de capitanats avec la sélection, avant d'être finalement dépassé par Thierry Dusautoir. Une belle carrière, qui pourrait donc être une grande source d'inspiration pour son garçon. Ce dernier parviendra t-il à faire comme son père en marquant l'histoire de ce sport ? Ou aspire t-il désormais à une autre carrière ? Affaire à suivre !