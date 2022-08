Fabienne Carat en couple avec Alain (Mariés au premier regard) : son chéri validé par sa famille, vidéo !

Au début du mois d'août, la relation entre Fabienne Carat et Alain, ancien candidat de Mariés au premier regard, a été officialisée. Depuis, le couple s'affiche de plus en plus sur les réseaux sociaux. L'actrice avait par exemple posté une première photo décalée de leur duo et récemment, elle livrait une subtile déclaration d'amour en vidéo sur ses réseaux sociaux. Décidément inséparables, Fabienne Carat et Alain passent actuellement du bon temps dans le Sud de la France, en compagnie des proches de la comédienne. Car oui, l'ex-mari de Cécile a bien réussi à s'intégrer !

Dimanche 21 août, Fabienne Carat a justement partagé une vidéo en story Instagram pour le prouver. Sur les images, elle se dévoile en premier à table, dans un restaurant à l'heure du déjeuner, avec sa fille Céleste (née en décembre 2021) à ses côtés. Son chéri Alain est ensuite filmé en face d'elle, tout sourire, assis auprès de sa soeur Carole et de la fille de cette dernière, Victoire. "Family time", a légendé sur son petit nuage l'inoubliable Samia Nassri dans Plus belle la vie. (Voir notre diaporama). La validation de Carole était certainement des plus importantes pour Fabienne Carat qui, on le rappelle, cohabite avec elle dans un logement trouvé par Stéphane Plaza.

Tout continue de rouler donc pour Fabienne Carat qui a enfin trouvé une épaule sur laquelle se reposer et un beau-père expérimenté pour Céleste, lui qui a déjà deux enfants issus d'une précédente relation. D'après les informations relayées par Closer, la jolie brune de 42 ans et Alain ont entamé leur histoire il y a un peu plus de trois mois. C'est le charmant barbier qui aurait fait le premier pas en lui envoyant un message sur les réseaux sociaux. S'en est alors suivi un long échange qui a amené à une première rencontre. Et après avoir d'abord été amis, ils ont fini par se mettre en couple.

Auparavant, Fabienne Carat a vécu une idylle avec le père de Céleste mais, pendant sa grossesse, ils se sont séparés. Et, aux dernières nouvelles, l'homme à l'identité méconnue n'a toujours pas rencontré sa fille.