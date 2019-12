Fabienne Carat, la mort de Pascale Roberts : quel souvenir garde-t-elle ?

C'est un décès qui a bouleversé le Mistral à jamais. Le 26 octobre 2019, Pascale Roberts s'éteignait à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie. Pendant plusieurs années, la comédienne a interprété avec brio Wanda dans Plus belle la vie. Son décès a donc sans surprise ému le reste du casting, lequel n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Des semaines ont passé depuis cette triste nouvelle mais Pascale Roberts continue de manquer à ses partenaires de tournage, à l'image de Fabienne Carat. Lors d'un entretien accordé au magazine Nous deux, parue ce mardi 17 décembre 2019, celle qui tient le rôle de Samia a reformulé l'amour qu'elle lui portait. "C'était une femme incroyable. Elle était toujours belle, toujours branchée. Elle avait le comportement d'une fille de 30 ans alors qu'elle avait l'âge d'une grand-mère, voire d'une arrière-grand-mère... J'en garde ce souvenir" a-t-elle confié avec émotion.

Si le manque est grandement présent, Fabienne Carat reconnait toutefois que la santé de Pascale Roberts était au plus mal. "Quand on est moins bien et que ça devient une délivrance, il faut laisser partir l'âme. Il ne faut pas être égoïste et vouloir garder les gens à tout prix." La comédienne n'était plus apparue dans Plus belle la vie depuis 2016 en raison justement de ses soucis de santé. Face à l'inquiétude des fans de la fiction de France 3, le producteur Sébastien Charbit s'était exprimé en 2018 : "Bonjour comme la question revient souvent, c'est important de répondre que Pascale Roberts est tenue éloignée des plateaux pour des raisons de santé. Par respect pour ses proches nous ne pouvons donner plus d'informations." Le feuilleton lui a également rendu hommage à travers une courte vidéo dans laquelle le franc parler de son personnage Wanda était mis en avant.