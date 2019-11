Obsèques de Pascale Roberts : Stéphane Hénon et Cécilia Hornus dévastés

C'est une bien triste nouvelle que était tombée fin octobre. Le 26 du mois, Pascale Roberts est morte, à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie. Elle était notamment connue pour son rôle de Wanda, dans la série phare de France 3 Plus belle la vie. Ce vendredi 8 novembre 2019 se tenaient ses obsèques, à l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. A cette occasion, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement afin de lui rendre un dernier hommage.

Ses anciens collègues de Plus belle la vie Céline Vitcoq (Wendy), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) et Cécilia Hornus (Blanche) ont fait le déplacement afin de rendre hommage à Pascale Roberts. Patrick Préjean, qui a collaboré avec la défunte comédienne dans la série Les Saintes chéries et Marie-Christine Adam sont aussi venus, tout comme Jean-Paul Solal.

Ariane Ascaride - avec qui Pascale Roberts a partagé l'affiche de Marius et Jeannette, A l'attaque ou La Vie est tranquille de Robert Guédiguian -, Jean-Pierre Darroussin (Marius et Jeannette), Jean-Luc Moreau - metteur en scène avec lequel elle avait travaillé dans les années 2000 - et l'écrivain et journaliste Henry-Jean Servat étaient également présents.

Dévasté, l'acteur de Plus belle la vie Laurent Kerusoré n'a pu se rendre aux funérailles de Pascale Roberts. Il a tout de même tenu à lui adresser un bouleversant message sur Instagram. "Aujourd'hui ont lieu les obsèques de Pascale... je ne pourrais pas m'y rendre. Triste de ne pas pouvoir la saluer et pourtant je sais que quelques part elle sera toujours près de moi. Je pense aussi à Ginette, c'était sa marraine. Je me dis simplement que quelque part, toutes les deux veillent sur moi. Je les ai tant aimé", a-t-il légendé une photo de Pascale Roberts et de sa regrettée chienne, Ginette.