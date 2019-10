Mort de Pascale Roberts : Plus belle la vie lui rend hommage

La famille Plus belle la vie est en deuil depuis quelques jours. Le 26 octobre 2019, l'actrice Pascale Roberts qui incarnait Wanda est décédée à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie. Sans surprise, la production de la série phare de France 3 a tenu à lui rendre hommage à la fin de l'épisode diffusé lundi 28 octobre.

Durant quelques secondes, les téléspectateurs ont pu découvrir de courts extraits mettant en scène Pascale Roberts dans le rôle de Wanda. C'est le franc-parler de son personnage qui a été mis en avant, car on la découvre en train de qualifier Mélanie (jouée par Laetitia Milot) d'"idiote" ou de dire que Jean-Paul Boher (Stéphane Henon) était trop petit. La séquence se termine sur un clin d'oeil de la défunte actrice.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les acteurs de Plus belle la vie à lui avoir rendu hommage, à commencer par Cécilia Hornus (Blanche), qui jouait sa fille. "Je ne voulais pas y croire... Tout ce week-end, j'ai espéré le fake. Ce trio incarne les moments les plus savoureux, les plus drôles, les plus jubilatoires de mon histoire familiale de fiction. Je n'aurais pas rêvé d'avoir une autre maman. Wanda était pétillante, insoumise, irrévérencieuse, libre, une certaine incarnation de la femme d'aujourd'hui. À l'image de son incroyable interprète. Pascale était tout cela et plus encore. Et aussi la bonté. Et l'amour. Et puis cette grande dame a eu une carrière incroyable, passant allègrement du cinéma à la télévision ou au théâtre. Elle a travaillé avec les plus grands et les plus grands voulaient travailler avec elle. Admirable. Surtout dans la difficulté de 'durer' en tant que femme dans ce métier si beau, mais si cruel. Nul doute que les étoiles brilleront plus fort maintenant que tu les côtoies", a-t-elle légendé un diapo photo de Pascale Roberts, Dounias Coesens (Johanna) et elle.

De bouleversants hommages

"Au revoir Pascale. Je garde des souvenirs inoubliables avec cette grande dame. Je l'aimais beaucoup, c'était une très belle personne. Une femme sensible, pleine d'humour, bienveillante, généreuse. Je suis triste. Mes condoléances à sa famille et ses proches", a quant à elle écrit Laetitia Milot en légende d'une photo de Pascal Roberts. Laurent Kerusoré (Thomas) n'a pas non plus manqué de lui faire honneur : "Je me souviens de notre première rencontre... C'était aux studios. Je me suis littéralement jeté dessus ! Je lui ai fait câlin comme si nous nous connaissions depuis toujours. (...) Quelques jours après, nous étions en week-end à Cassis pour refaire le monde ! Je me souviens de tous ces week-ends à rire, à parler, à chanter. Je me souviens de l'odeur de ses cigarillos le soir après nos dîners, de son parfum, de son rire ! De ses clins d'oeil lorsque mon impatience débordait sur mon humeur. Je me souviens de ses encouragements, de ses conseils. Je me souviens de ses nombreuses et fabuleuses histoires de tournages. Car il faut bien l'avouer, quelle carrière. Elle aura été toutes les femmes au cinéma, au théâtre et bien entendu à la tv. Je n'arrive pourtant pas à croire qu'elle n'est plus. Les larmes coulent et couleront encore longtemps. Il me tarde de sortir une nuit de ciel dégagé pour constater qu'effectivement ton étoile scintille plus que les autres. Repose en paix Pascale. Je me souviendrai toujours. #rip."