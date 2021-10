Fabrice Di Vizio, sa fille "refoulée d'un café" : il monte au créneau

Un récit qui n'a pas manqué de faire réagir les abonnés de son compte et ses contradicteurs. Fabrice Di Vizio a donc précisé son propos : "Les réactions relatives à ma fille qui s'est vue refoulée d'un café faute de pass sont intéressantes : elle avait qu'à se faire vacciner ! Les mecs disent pas : elle avait qu'à se faire tester ou vacciner mais elle avait qu'à se faire vacciner ! Je suis en train de m'interroger : ils sont certains d'avoir compris que le test suffisait pour le pass? Et ben j'en suis même pas certain! Donc les mecs étaient convaincus qu'il fallait se faire vacciner pour aller au café ! Mdr." Il ajoute : "Ce qui m'inquiète c'est la confusion entre vaccin et Pass ! Serais je vacciné que je serais radicalement opposé au Pass sanitaire ! Et ma fille est dans la même situation: dire il suffit de la vacciner est stupide et inquiétant : un vaccin pour aller au café ? Ok bah oui mais non."