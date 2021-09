Fabrice Di Vizio marié à "l'amour de sa vie" : sa famille "sous protection rapprochée"

Les téléspectateurs ont découvert ces derniers mois une nouvelle personnalité, polémique et clivante à souhait : Fabrice Di Vizio. Avocat sur son CV, depuis qu'il a passé le barreau en 2003, il est désormais connu comme chroniqueur pour Touche pas à mon poste depuis cette année et notamment dans la rubrique Les Flingueurs du PAF, mais également pour ses positions antivax, voire complotistes. La revue Valeurs actuelles fait son portrait et met en lumière le revers de la médaille des projecteurs, notamment pour sa famille.

Fils d'ouvriers d'origine italienne, Fabrice Di Vizio pourrait se targuer de poste à responsabilité dans le droit et d'une vie de famille sereine. Dans Valeurs actuelles, on apprend toutefois qu'il a été condamné en 2015 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris : "Plusieurs faits lui sont reprochés, dont un mail grossier et violent à l'égard de ses collaborateurs." A présent, sa chaîne Youtube a été censurée et des confrères le menacent d'une radiation de l'ordre des avocats.

Le grand ami de Florian Philippot et fervent catholique peut compter sur sa famille pour le soutenir dans les moments difficiles. "Il y a sa femme, 'l'amour de sa vie' et ses trois enfants. Ils forment une famille fusionnelle. C'est par eux et avec eux que Fabrice Di Vizio se découvre une passion pour l'équitation," précise Valeurs actuelles. Sur son compte Twitter, il se présente d'ailleurs d'abord comme un mari et un père. Mais sa médiatisation lui vaut menaces et insultes. "Avec sa famille, il vit maintenant sous protection rapprochée," lit-on dans la revue. "Je n'étais pas du tout préparé à cela, je ne suis pas fait pour ça", regrette aujourd'hui l'avocat.

Difficile de suivre Fabrice Di Vizio cela étant, puisqu'il a successivement déclaré ne pas avoir d'ambition politique, pour annoncer ensuite être candidat aux élections législatives de 2022 sans étiquette et dans une circonscription qui reste à déterminer. Après tant de déboires et de coups d'éclat - il a annoncé également qu'il ne souhaitait plus participer à l'émission de Cyril Hanouna mi-septembre -, est-il prêt à plonger dans la jungle électorale ?

