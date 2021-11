Familles nombreuses, la vie en XXL : Un candidat est le cousin d'une superstar de la musique

Le 11 octobre dernier, le casting de Familles nombreuses, la vie en XXL s'est agrandi avec l'arrivée des Romero. Venue des Bouches-du-Rhône, cette nouvelle tribu se compose des parents Souad (36 ans) et Mario (38 ans) et de leurs cinq enfants, Rachel, 20 ans, Kézia, 15 ans, Mario, 12 ans, Laina, 6 ans et enfin Isaac, 4 ans et demi. Mais leur famille est en réalité beaucoup plus nombreuse. En effet, le papa Mario est notamment issu de la communauté gitane au sein de laquelle il a de nombreux proches. Le gardien de déchèterie est plus particulièrement le cousin d'une grande star de la musique, à savoir Mario Reyes.

Il s'agit du guitariste membre du célèbre groupe The Gipsy Kings by André Reyes (le fils du fondateur José Rayes). "C'est un artiste et musicien. Il est guitariste soliste qui joue dans ce grand groupe. Il est très très bon. Il a fait le tour du monde. Il est très simple. Je le considère comme mon grand frère", a confié Mario Romero lors d'une interview pour Télé Loisirs. Avec ce "grand frère", il a même pu prendre part aux festivités, lors de leur tournée à Dubaï au mois de février dernier. "Il savait que je rêvais de découvrir les coulisses d'un gros concert. Il m'a invité à Dubaï pour réaliser ce rêve pour leur show à l'opéra. C'était un super cadeau. J'ai été ravi. Il m'a fait très plaisir", a-t-il reconnu avec ravissement.

Rappelons que les Gipsy Kings sont composés de deux familles parentes : les Baliardo et les Reyes, respectivement originaires de Montpellier et d'Arles. Ensemble, ils reprennent les titres mondialement connus Bamboléo, Volare ou Djobi Djoba et se produisent un peu partout sur la planète depuis de nombreuses années.