Familles Nombreuses : Mélanie Gonzalez a donné naissance à son huitième enfant

Merveilleuse nouvelle pour Mélanie Gonzalez ! À l'honneur dans le programme Familles Nombreuses : la vie en XXL, la mère de famille vient d'accoucher de son huitième enfant. Une nouvelle qu'elle a partagée en story Instagram, ce samedi 4 septembre 2021."Un bébé mystère" qui a pointé le bout de son nez, vendredi 3 septembre.

Depuis son lit d'hôpital, Mélanie Gonzalez a annoncé l'heureuse nouvelle à sa communauté tout en leur indiquant que son accouchement "s'est très bien passé". Apaisée, cette dernière s'est également un peu plus épanchée sur la santé de son nouveau-né : "Il est en pleine santé, l'allaitement se passe très bien. Moi, je suis en pleine forme aussi." Seul bémol pour les fans, l'identité du bébé est encore secrète. Toutefois, la mère de Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo et Cléo a précisé qu'elle dévoilera le sexe et le prénom du bébé uniquement après l'avoir présenté à ses enfants et à ses proches. "On ne va pas vous le montrer, car les enfants ne l'ont pas vu encore. La famille et les amis aussi. Mais dès qu'on peut, on vous montre le bébé mystère. Pour l'instant, on se le garde un peu pour nous, on en profite", a-t-elle expliqué. Et de conclure, concernant son retour à la maison :"Normalement, on est réunis demain." D'ici là, la mère de famille compte profiter de ses premiers moments en compagnie de son nouvel enfant.

Une naissance très attendue

Il y a quelques jours, la jolie blonde pensait déjà donner vie à son "bébé mystère". Sur son compte Instagram, vendredi 27 août, Mélanie Gonzalez avait d'ailleurs tout raconté à ses abonnés : "Hier, on a eu juste une petite fausse alerte, voilà. Petit bébé mystère commence à nous faire tourner en rond." Sans oublier de mentionner les nombreuses contractions qu'elle avait senties en début d'après-midi. Mais, "après un bon bain, de la détente et surtout du repos", les contractions étaient déjà parties. Après avoir renouvelé ses voeux de mariage plus tôt dans l'année, la mère de famille a ajouté un nouvel événement mémorable à son année 2021.