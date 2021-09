Yaëlle Henry (Familles nombreuses) en deuil : elle annonce la mort de "l'homme de la famille"

Yaëlle Henry vient de faire part de sa profonde tristesse sur Instagram ce jeudi 2 septembre 2021. L'une des candidates de Familles nombreuses, la vie au soleil (TF1) a révélé avoir perdu un être cher tout récemment. En story, elle a tenu à lui rendre hommage, ne cachant pas son immense chagrin.

"Tu avais la vie devant toi. Une femme merveilleuse et 3 merveilleux petits garçons. Tu avais enfin trouvé l'équilibre à ta vie. Ton bonheur. Je ne peux pas croire que tu ne seras plus jamais sur cette terre au moment où tu allais enfin vivre la vie de tes rêves. C'est injuste et je ne comprendrai jamais comment c'est possible. Repose en paix mon cousin", a-t-elle écrit sous une photo de ce membre chéri de sa famille.

Yaëlle Henry a poursuivi avec une grande émotion : "Merci pour ta générosité, tes rires, ta folie. Pardonne-moi d'avoir été énervée contre toi à plusieurs reprises. Merci d'avoir été le parrain de ma fille, rôle que tu as pris il y a 11 ans sans même réfléchir parce que tu étais l'homme de la famille qu'on le veuille ou non. Merci d'avoir été là pour toutes les deux lorsqu'on était seules. Je t'aime et je t'aimerai à jamais".

Ces dernières semaines sont décidément éprouvantes pour la maman de trois enfants (Eden 11 ans, fille de Yaëlle née d'une précédente relation, Neva 6 ans et Léo 7 ans). Avant de perdre son cousin, la jolie brune craignait le décès de son beau-frère, touché par la Covid-19 et plongé un temps dans un coma artificiel. Fort heureusement, ce dernier a fini par s'en sortir. Mais le cauchemar continuait lorsque Yaëlle Henry a perdu son grand-père. Il s'agissait alors de "la pire période" de sa vie. Du moins jusqu'à la disparition de son cousin.