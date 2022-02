Familles nombreuses : Un enfant victime d'un accident de ski, "nous avons un blessé"

C'est l'heure des vacances pour la tribu Jeanson de Familles nombreuses (TF1). Marie-Alix (39 ans), son mari Alexandre (40 ans) et leurs cinq enfants ont quitté leur nid douillet pour se rendre à une station de ski près de Megève. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu dès la première journée, comme l'a confié la mère de famille en story Instagram, le 27 février 2022.

Ces prochains jours, les stories de la famille Jeanson seront filmées en direct de la montagne. Ils ont en effet eu le bonheur de prendre quelques jours de vacances bien méritées. "J'ai fait quelques pistes et je ne me suis pas si mal débrouillée que ça. Je ne suis même pas tombée", a tout d'abord confié Marie-Alix. Malheureusement, l'un de ses enfants ne peut pas en dire autant. Mayeul (14 ans), son fils aîné, a eu le malheur de faire une belle chute. Et ça ne s'annonce pas bien.

"Fin d'une bonne journée de ski, avec Mayeul qui s'est probablement entorsé le poignet. On verra demain ce que ça donne", a tout d'abord confié la charmante blonde. Ce n'est que le lendemain, ce lundi 28 février donc, qu'elle a donné de plus amples détails. Après avoir précisé que qu'Aloys (5 ans), Victor (9 ans), Faustine (10 ans) et Auxence (12 ans) étaient partis sur les pistes en compagnie de leur papa, Marie-Alix a dévoilé qu'il n'en était pas de même pour son aîné et elle. "Nous avons un blessé à la maison. Hier, en fin de journée, vraiment à un quart d'heure de la fermeture, Mayeul a fait une belle chute, il s'est pris un beau gadin. Et il a très très mal au poignet. Hier soir, on ne s'est pas inquiétés, on s'est dit qu'il se l'était peut-être foulé. On l'a immobilisé en attendant. La nuit est passée, ce matin pas dingue, donc j'ai fait une télé-consultation. C'est vraiment trop pratique, quand on est un peu pommé et qu'il n'y a pas trop de médecins disponibles", a-t-elle expliqué.

Le médecin en question leur a donné une ordonnance afin de faire une radio, qu'ils vont effectuer à 16h30. Nul doute que Marie-Alix donnera de ses nouvelles dès que possible. "On soupçonne une petite fracture au coeur du poignet, on va voir", a-t-elle poursuivi. En attendant, elle compte faire une petite randonnée afin de profiter du paysage de rêve avant de retrouver son mari et ses enfants pour le déjeuner. .