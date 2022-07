Familles nombreuses : Une maman enceinte de son 6e enfant, sa belle annonce

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs ont eu l'opportunité de faire connaissance avec les Gryffon. Les parents Jenny et Damien ont en effet accepté d'ouvrir les portes de leur quotidien agité avec cinq enfants, quatre filles et un petit garçon qui a pointé le bout de son nez le dernier, en novembre 2020. Jenny était d'ailleurs enceinte lorsque les caméras de TF1 suivaient ses aventures pour la première fois. Au même moment, le clan opérait également un changement de taille en quittant le Sud pour la Bretagne. Et à peine installés dans leur nouveau nid douillet qu'un nouvel heureux événement s'est imposé à eux.

Vendredi 15 juillet 2022, Jenny et Damien Gryffon ont annoncé à leur communauté Instagram qu'ils se préparaient à accueillir un sixième bébé ! "Depuis notre arrivée en Bretagne, énormément de choses se sont passées... Gabriel est venu agrandir la famille. J'ai publié mon premier livre de recettes. Nous avons acheté une maison à rénover. Nous nous apprêtons à faire notre premier gros voyage en famille", a commencé à écrire la maman. Puis, elle fait une révélation : "J'ai envie de partager avec vous un secret que je cache depuis de nombreuses semaines : la famille Gryffon va bientôt accueillir un nouveau membre !"

Pour accompagner son message, Jenny Gryffon a posté une attendrissante vidéo à travers laquelle plusieurs photos d'elle défilent, son ventre arrondi mis en valeur. Rapidement, les internautes ont exprimé leur enthousiasme en commentaires tout en félicitant la tribu.