Familles nombreuses : Une maman enceinte de son 9ème enfant, le sexe révélé !

Révélé par l'émission de TF1, le couple Jean Zéphirin s'est rencontré à l'âge de 15 ans et demi et s'est marié en 2021 à Nice. Sur les photographies partagées par les amoureux, on découvrait Stéphane signer les papiers à la mairie. Il était accompagné de deux de ses filles habillées avec de très élégantes robes blanches. Pour le plus beau jour de sa vie, Raoudha avait voulu sortir de l'ordinaire et des traditions et avait opté pour un très chic tailleur blanc. Ses fils étaient également dans le ton, avec des pantalons noirs et des polos blancs, tout comme leur papa.

Parents d'une grande famille de huit enfants, ils avaient confié ne pas être fermés à l'idée d'avoir d'autres enfants... bien au contraire ! Interviewés par Téléstar, les parents avaient ainsi révélé : "L'usine n'est pas encore fermée. Notre but, c'est d'avoir dix enfants. Ils nous procurent tellement de bonheur qu'on ne veut pas s'arrêter là". Plus qu'un enfant après cette neuvième grossesse et le compte sera bon !