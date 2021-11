Familles nombreuses - Un couple s'est marié : les photos du grand jour !

Depuis le mois d'octobre, les téléspectateurs de TF1 ont l'opportunité de faire connaissance avec la famille Jean Zephirin dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Une nouvelle tribu composée des parents Raoudha et Stéphane et de leurs huit enfants, Maël, Deynis, Timéo, Emma, Lyla-Rose, Maloé, Rubenn et Léandre. Une sacrée fratrie qui est le fruit de la longue histoire d'amour entre Raoudha et Stéphane, lesquels se sont rencontrés à l'âge de 16 ans et ne se sont plus jamais quittés depuis. Ce n'est pourtant que cette année, en 2021, que le couple a passé le cap du mariage !

En effet, au mois de juin dernier, Raoudha et Stéphane (36 ans) se sont enfin dit "oui" devant leurs proches et leurs enfants comme en témoignent des photos postées sur leur compte Instagram. Ces derniers jours, les amoureux se replongent dans leurs souvenirs en partageant de nouveaux clichés tirés de la cérémonie qui a eu lieu à Nice (voir notre diaporama). On y voit d'abord les Jean Zephirin signer les papiers à la mairie aux côtés de deux de leurs filles vêtues de robes blanches. La maman avait quant à elle opté pour un élégant tailleur blanc. Les garçons, eux, étaient habillés d'un polo blanc et d'un pantalon noir, à l'image du papa. On les voit ensuite tous réunis dans un jardin, tentant de prendre une photo pour immortaliser ce grand jour.