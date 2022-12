Familles Nombreuses : Une mère victime d'un AVC, détails sur ses lourdes séquelles

Si elle est aujourd'hui une épouse et une maman comblée, Souad Romero a pourtant vécu des moments très compliqués, notamment concernant sa santé. Derrière son sourire et sa joie de vivre quotidienne, la mère de famille cache en réalité des blessures profondes. Il y a quelques années, l'épouse de Mario Romero a en effet failli perdre la vie, alors qu'elle n'avait que 25 ans. Dans le nouvel épisode de Familles Nombreuses diffusé ce vendredi 9 décembre 2022, la maman de Kézia, Mario, Laina, Isaac et Rachel est revenue sur cet instant qui aurait pu virer au drame.

Malgré son jeune âge de l'époque, Souad a fait un AVC. Un incident qui lui a appris à voir continuellement la vie du bon côté. "On est une famille dynamique, énergique, pleine de vie, positive. (...) On ne se prend pas la tête parce qu'à n'importe quel moment de ta vie tout peut basculer du jour au lendemain (...) Il y a treize ans, j'ai fait un AVC. C'est arrivé six mois après la naissance de Mario...", a-t-elle dévoilé avec émotion.

J'ai gardé des séquelles pendant un an

Dans son malheur, la jeune mère de famille a eu la chance d'être transportée rapidement à l'hôpital. Néanmoins, elle a gardé de lourdes séquelles pendant une longue période. "J'ai commencé à parler, mais je n'y arrivais pas. (...) J'ai gardé des séquelles pendant un an. J'ai perdu la parole et j'étais paralysée du côté droit. Ma langue était lourde et pour parler c'était très compliqué. Je n'arrivais pas à articuler, je parlais comme une personne sourde et muette", s'est-elle remémorée avec les larmes aux yeux.

Si elle a pu compter sur le soutien de son époux, qui est d'ailleurs le cousin d'une grande star de la musique, elle a aussi pu se reposer sur Rachel, sa fille aînée, dont l'aide lui a été précieuse. "J'avais 8 ans quand ma mère a fait l'AVC. (...) Voir sa maman malade, paralysée, c'est sûr que ce n'est pas joyeux. J'ai dû m'occuper de mes frères et soeurs très tôt. J'ai eu plus de responsabilités. (...) Mais on peut dire que ma mère c'est une guerrière, une battante !", a-t-elle lâché face à la caméra. Une entraide qui fait plaisir à voir.