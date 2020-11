Fanny Agostini amincie grâce à l'allaitement : photo avant/après et mise en garde à ses abonnés

Fanny Agostini a donné naissance à son premier enfant fin mai. Lex-animatrice de Thalassa (France 3) est la maman d'un petit garçon au prénom très original, Darwin. Six mois après ce bel événement, la jolie brune a posté une publication Instagram doublement forte. Par le texte d'une part et par les photos d'autre part.

Jeudi 26 novembre 2020, la jeune femme de 32 ans a publié un long et fort message, accompagné de trois photos. Sur la première, on la voit avec son bébé et il ne fait aucun doute que ce souvenir remonte aux premières semaines de Darwin. Dans le texte, elle commence par évoquer la maternité et met en garde ses abonnés : "La grossesse, la maternité, quelles merveilleuses étapes de la vie ! Néanmoins comme toutes les femmes j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, peur des modifications de mon corps, peur de perdre une certaine part de mon identité. Six mois après l'arrivée de cette boule de bonheur dans notre vie, je voulais adresser un soutien à toutes les femmes qui vont embrasser leur nouveau rôle de maman. C'est un grand bonheur avec aussi des gros coups de moins bien. Le post-partum n'est pas de la fiction et est encore insuffisamment connu des femmes mais surtout des hommes qui doivent être mieux informés pour soutenir les jeunes mamans pendant mais surtout après la grossesse."

C'est alors que Fanny Agostini remercie "son fabuleux amoureux" (son mari) Henri Landes qui "a a lu, questionné les professionnels de l'obstétrique, regardé des montagnes d'émissions" pour préparer leur projet de naissance. Un époux qui "a la clé" pour l'aider dans cette "période incroyablement bouleversante psychologiquement et physiquement". La jeune maman remercie ensuite sa sage-femme pour ses renseignements sur l'allaitement dont elle prône les bienfaits dans la suite du message, avant de s'en prendre à ceux qui ont tenté de la décourager.

Enfin, Fanny Agostini, décidément pro-allaitement, vante les mérites de cette pratique et met en avant le fait qu'elle fait perdre du poids : "Les filles que cela permet de retrouver plus rapidement la ligne ! Même si je n'ai pas encore retrouvé mon corps d'avant, allaiter et le meilleur moyen d'y parvenir (avec un peu d'abdos quand même !)." Des propos qu'elle illustre en photos puisqu'elle dévoile en deuxième et troisième position de son diaporama un avant/après la perte de poids de ses kilos de grossesse. Une évolution impressionnante.