Fanny Agostini maman : son fils est né, le prénom très original dévoilé

La vie est encore plus belle pour Fanny Agostini et son mari Henri Landes, maître de conférences franco-américain à Science-Po Paris. Le 22 mai 2020, le couple a accueilli son premier enfant, une bonne nouvelle que l'ancienne présentatrice de Thalassa (France 3) a annoncée en exclusivité au site La Montagne.

C'est le 22 mai dernier que Fanny Agostini a donné naissance à un petit garçon que les tourtereaux ont appelé Darwin. À nos confrères, la belle brune de 31 ans a donné les détails de cet accouchement de rêve. Alors qu'elle finissait de monter sa serre et de repiquer ses plants de tomates aux alentours 22h, dans sa ferme située en Haute-Loire, la présentatrice a commencé à avoir quelques contractions. Pas de quoi la stresser, elle savait que, pour un premier bébé, le travail pouvait prendre des heures. "On a pris le temps de faire deux heures de route, pour aller à la Châtaigneraie plutôt que dans l'établissement le plus proche à Firminy", a-t-elle raconté.

Fanny Agostini souhaitait en effet accoucher à la clinique de Beaumont, car elle y est née. "Ma mère dit que je fais comme les saumons et les grenouilles. Je reviens accoucher où je suis née", a-t-elle précisé, amusée. Une fois sur place, la jeune femme n'a pas souhaité avoir la péridurale, "parce que tout se passait bien". "Sur une échelle de 1 à 10 de la douleur, j'étais à 12. J'ai découvert de nouvelles frontières. Mais c'est vrai ce qu'on dit : le bonheur ressenti après fait tout oublier", a-t-elle poursuivi.

Depuis, la jolie famille a fait son retour chez elle, et le petit Darwin se porte très bien. De quoi combler ses parents de bonheur.

C'est le magazine Télé 7 jours qui avait annoncé la grossesse de Fanny Agostini, en février dernier. Par la suite, la jeune maman avait dévoilé son beau ventre arrondi sur les réseaux sociaux.