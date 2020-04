Fanny Agostini enceinte : elle dévoile (enfin) son baby bump

Fanny Agostini est en couple depuis 2015 avec Henri Landes, maître de conférences franco-américain à Sciences-Po. Ils se sont mariés en 2018 et filent depuis le parfait amour. Très proche de la nature, la présentatrice d'En terre ferme a décidé de s'exiler à la campagne il y a peu. "Notre résidence principale sera en Auvergne, et la secondaire, un tout petit pied-à-terre à Paris. Cette idée me plaît beaucoup. (...) Dans notre ferme, il y aura une partie pédagogique où l'on accueillera des groupes scolaires et des adultes qui souhaitent se sensibiliser à la permaculture, être en contact avec l'animal et la nature", avait expliqué le couple lors d'un entretien avec France Dimanche. Un contexte idéal pour accueillir un enfant.