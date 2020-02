Fanny Agostini enceinte : elle attend son premier enfant !

Fanny Agostini est aux anges ! Comme nous le dévoile le magazine Télé 7 jours, la jeune femme de 31 ans est enceinte de son premier enfant ! En couple depuis 2015 avec son chéri Henri Landes, maître de conférences franco-américain à Science-Po Paris, la belle et son chéri ont décidé de passer à la vitesse supérieure et d'agrandir leur famille. Le samedi 9 juin 2019, les amoureux se sont mariés dans le Puy-de-Dôme, à La Bourboule, ville natale de la jolie brune.

Miss météo de la chaîne BFMTV de 2011 à 2017, Fanny Agostini a ensuite continué sa carrière en présentant l'émission Thalassa de 2017 à 2019, sur France 3. Mais, depuis, la jeune femme s'est reconvertie dans une carrière à la radio et intègre Europe 1. Depuis début 2020, elle a rejoint Ushuaïa TV où elle animera une émission par mois sur la thématique de l'environnement.

Après leur mariage, les amoureux avaient immédiatement annoncé qu'ils souhaitaient agrandir leur famille. Pourtant, Fanny Agostini déplorait son emploi du temps compliqué : "C'est toujours un dilemme lorsqu'on est une femme de télévision : ce n'est jamais le bon moment pour tomber enceinte", déplorait-elle dans les colonnes de Gala. Ce même jour, les tourtereaux avaient déclaré vouloir deux enfants : "Si nous devions en avoir plus, nous passerions à l'adoption", avait ajouté l'animatrice.

En avril 2019, le couple a décidé de quitter Paris pour s'installer en Auvergne, dans une ferme. "Notre résidence principale sera en Auvergne, et la secondaire, un tout petit pied-à-terre à Paris. Cette idée me plaît beaucoup", avait annoncé l'animatrice. Et son chéri d'ajouter : "Dans notre ferme, il y aura une partie pédagogique où l'on accueillera des groupes scolaires et des adultes qui souhaitent se sensibiliser à la permaculture, être en contact avec l'animal et la nature."

Félicitations aux futurs parents !