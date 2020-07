Farah Diba : 40 ans après la mort du shah d'Iran, son vibrant hommage à l'Égypte

La veuve a alors ajouté : "La démonstration de loyauté du président Sadat envers un ami a placé l'humanité et la décence au-dessus de l'opportunisme politique (...). Notre amour pour l'Egypte et ses citoyens remonte à bien plus de quatre décennies. Ma famille et moi-même, de même que beaucoup d'Iraniens, sommes reconnaissants à jamais au peuple de votre grand pays, pour l'hospitalité et le refuge que vous nous avez offert. J'attends avec impatience le jour où les restrictions de voyage seront levées, et nous pourrons remettre le pied dans un pays que nous considérons comme notre seconde maison."

Farah Pahlavi et Mohammad Reza Pahlavi ont été mariés de 1959 à 1980 et ont eu quatre enfants : l'héritier au trône le prince Reza (59 ans), la princesse Farahnaz (57 ans), le prince Ali-Reza (qui s'est suicidé en 2011 à l'âge de 45 ans) et la princesse Leila (décédée en 2001 d'une overdose de somnifères à 31 ans). L'ex-impératrice partage aujourd'hui sa vie entre les États-Unis, la France et l'Égypte.