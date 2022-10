Fashion Week : Zendaya quasi nue, Nicola Peltz en soutien-gorge et les sourcils décolorés, looks osés chez Valentino

La Fashion Week 2022 se poursuit à Paris avec toujours son cortège de stars ! Ce dimanche 2 octobre se tenait le défilé Valentino collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023. Et à deux jours de la clôture de la Fashion Week, il y avait encore du beau monde ! Il y avait entre autres : Bilal Hassani, Selma Hayek et son mari François-Henri Pinault, Tina Kunakey, Madelaine Petsch, Camélia Jordana, Léna Situations ou encore Erykah Badu.

Brooklyn Beckham était également de la fête ce dimanche avec sa femme Nicola Peltz, tout comme Zendaya. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous ont mis le paquet niveau look ! Alors que le premier est apparu avec une longue veste à carreaux couleur marron avec un tee-shirt blanc de la marque Valentino et un jean bleu clair suivi d'une paire de bottes noires, sa femme, quant à elle, a sorti le grand jeu avec son soutien-gorge noir sous son haut à col roulé, façon bijou, transparent. Et alors qu'on les croirait presque rasés, les sourcils de la jeune femme sont entièrement décolorés. Zendaya, quant à elle, est apparue quasiment nue dans une combinaison noire transparente avec une veste noire scintillante et un short noir.

Nicola Peltz présente au défilé de sa belle-mère Victoria Beckham

Quelques jours plus tôt, Brooklyn Beckham et sa femme Nicola assistaient au défilé Balmain collection printemps/été 2023 qui se tenait dans l'enceinte du stade Jean Bouin dans le 16e arrondissement de Paris. Le couple figurait ainsi au premier rang. Stromae et sa femme Coralie Barbier étaient aussi présents tout comme Chiara Ferragni, Léna Situations et Kylie Jenner, la petite soeur de Kim Kardashian. Deux jours plus tard, Victoria Beckham présentait pour la toute première fois sa collection printemps/été 2023 à la Fashion Week de Paris avec la présence de sa belle-fille. Malgré leurs rapports compliqués, la femme de Brooklyn a félicité sa belle-mère sur Instagram : "Félicitations Victoria pour ce magnifique défilé." Voilà qui fera peut-être taire les rumeurs de tension entre les deux femmes.