Victoria Beckham brouillée avec Nicola : grande main tendue à sa belle-fille, réconciliation à Paris ?

Une réconciliation au front row d'un défilé de mode ? Cela ressemblerait bien à la famille Beckham ! Et surtout, cela pourrait se produire dès ce vendredi 30 septembre dans la capitale française. En effet, l'ex-Spice Girl Victoria Beckham y est attendue pour son tout premier défilé à l'occasion d'une Fashion Week... et elle y a surtout invité son fils Brooklyn et sa belle-fille Nicola, avec qui les relations sont très tendues depuis plusieurs mois.

Une main tendue envers le jeune couple qui semble avoir été acceptée, puisque tous les deux sont arrivés à Paris il y a quelques jours et qu'ils devraient bien assister au défilé. L'occasion pour les deux femmes d'enfin enterrer la hache de guerre ? On l'espère grandement pour elles, car la situation semblait vraiment difficile à vivre, surtout pour la styliste très proche de sa tribu.

La famille au grand complet a d'ailleurs fait le déplacement à Paris : outre l'aîné Brooklyn et sa femme Nicola, Romeo et Cruz Beckham, les deux fils cadets du couple légendaire (20 et 17 ans), ont posté des stories à Paris sur leurs comptes Instagram personnels. Tous les deux devraient être accompagnés de leur petite soeur Harper (10 ans) et de leur père David.