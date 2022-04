Eva Longoria lookée comme jamais au mariage de Brooklyn Beckham, un avant-après impressionnant !

Sa tenue a naturellement impressionné les photographes mais également les invités avec qui elle a passé la soirée, notamment Serena Williams, qu'elle connait depuis longtemps. Celle-ci, arrivée avec son compagnon, avait préféré une robe rose. Elle a également sympathisé avec le chef cuisinier Gordon Ramsay et sa femme, eux aussi amis des Beckham depuis longtemps.

Il faut dire qu'entre Victoria Beckham et Eva Longoria, c'est une longue histoire d'amitié : l'ex-Spice Girl avait dessiné la robe de mariée de l'actrice, qui est elle-même marraine de la petite dernière des Beckham, Harper, 10 ans. L'an dernier, pour l'anniversaire de la femme de Jose Baston, "Posh" lui avait d'ailleurs fait une belle déclaration sur Instagram.

"Un bon anniversaire à l'incroyable Eva Longoria. Nous sommes si chanceux de t'avoir. On t'aime et tu nous manques énormément. Hâte de te revoir. Des bisous de nous tous", lui avait-elle écrit. Réponse de son amie : "Je t'aime ma soeur, on s'amuse toujours tellement bien ensemble !". Et elle n'a pas manqué d'exposer la création de sa "soeur" sur son compte Instagram, où elle pose, très sexy dans sa robe.