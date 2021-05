Eva Longoria : 17 ans après le début de Desperate Housewives, elle n'a pas changé d'un poil

Le feuilleton télévisé Desperate Housewives a été un succès planétaire, le temps de 8 saisons. Au cours des 180 épisodes, les téléspectateurs ont pu vivre le quotidien mouvementé de quatre femmes du quartier résidentiel de Fairview. Des aventures comptées par Marie Alice Young, une de leurs amies qui se suicidait lors du premier épisode de la série. Susan Mayer (Teri Hatcher), Lynette Scavo (Felicity Huffman), Bree Van de Kamp (Marcia Cross) et enfin Gabrielle Solis (Eva Longoria) ont marqué toute une génération dans des situations toujours plus dramatiques et loufoques .

Relativement inconnue avant la série, Eva Longoria est depuis devenue une véritable star internationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas changé d'un poil, depuis la diffusion du premier épisode, en 2004. L'actrice a posté le 8 mai une photo en bikini rouge au soleil, qui rappelle bien la couleur préférée de Gabrielle Solis dans la série. Force est de constater qu'Eva Longoria est toujours aussi canon, même 17 ans après ses débuts dans Desperate' : "Même #20YearsLater, elle savait toujours que le rouge était sa couleur" précise-t-elle en légende.